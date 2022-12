Veneto: assessore Turismo, in primi otto mesi 2022 valori vicino al periodo pre-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il ponte dell'8 dicembre "che segna il tutto esaurito nelle località di montagna, possiamo leggere con soddisfazione i dati turistici dei primi otto mesi del 2022, guardando con ottimismo alla chiusura d'anno nell'ottica di un progressivo avvicinamento ai numeri che si registravano nel 2019". Lo ha dichiarato l'assessore regionale al Turismo, Federico Caner commentando i dati relativi al periodo da gennaio ad agosto. "La percentuale di turisti italiani - ha poi spiegato - sta tornando alle cifre del 2019 (-0,5 per cento), mentre quella degli stranieri sta recuperando più lentamente, attestandosi a fine agosto a -19,4 per cento. Tutti i mercati esteri dimostrano interesse per la nostra destinazione e diversi mostrano un segno positivo, anche rispetto al passato, a cominciare dai tedeschi (+5,1 per cento degli arrivi)". Nel periodo estivo la costa veneta ha riscosso molto successo con 19.172.710 presenze (52,4 per cento del totale). Ora "puntiamo lo sguardo alle prossime festività, con numeri che sono destinati a crescere rispetto a quelli che possiamo leggere nel nostro Osservatorio regionale federato del turismo", ha poi concluso l'assessore Caner. (Rev)