Marche: Commissione Ue approva piano per ripresa economia da effetti pandemia Covid

- La Commissione europea ha approvato un piano italiano di sostegno agli investimenti, per un valore di 25 milioni di euro, per la ripresa sostenibile dell'economia marchigiana nel contesto della pandemia di coronavirus. La misura è stata approvata nell'ambito del Quadro di riferimento temporaneo Covid per gli aiuti di Stato. Il piano prevede che gli aiuti assumano la forma di sovvenzioni dirette e mira a sostenere gli investimenti privati, in beni materiali e immateriali, come stimolo per superare il divario di investimenti accumulato nell'economia a causa della pandemia di coronavirus, nonché ad accelerare la transizione verde e digitale. La misura italiana sarà aperta alle imprese attive nella regione Marche, indipendentemente dalle loro dimensioni, ma saranno esclusi i settori degli istituti di credito e finanziari, l'agricoltura primaria, la produzione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e la silvicoltura. Il regime di aiuti dovrebbe andare a beneficio di circa 300 imprese. (Beb)