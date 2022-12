Slovenia: ministra Interno annuncia dimissioni a premier Golob

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tatjana Bobnar lascerà la carica di ministra dell'Interno della Slovenia. Lo riporta l'emittente "N1" secondo cui Bobnar ha già scritto una lettera al premier Robert Golob, in cui gli ha comunicato che rassegnerà le proprie dimissioni appena tornerà da Bruxelles, dove si trova in visita. Sempre secondo il media, da diverse settimane circolano voci su dissapori tra il presidente del Consiglio sloveno e la stessa ministra; le cause sarebbero i tentativi di interferire con il lavoro della polizia da parte dell'esecutivo al potere, cosa che Bobnar ha chiaramente sottolineato che "non consentirà". "La politica deve finire sulla porta del direttore generale della polizia", ha affermato la ministra in una recente dichiarazione. (Seb)