Russia: Putin, nessuna diserzione nella zona di operazione speciale

- Non c'è un problema di diserzione nella zona dell'operazione speciale da parte dei militari russi. Lo ha riferito nel corso dell'incontro con il Consiglio russo per i diritti umani il capo del Cremlino, Vladimir Putin, precisando che ci sono stati alcuni casi, ma anche questi si verificano sempre di meno. "Quanto a diserzione, non esiste un problema del genere nella zona dell'operazione militare speciale. Sì, questi casi ci sono stati e non bisogna ignorarli. (...) ma qualsiasi persona normale che si trova in una situazione in cui volano i proiettili (...) non può in un certo modo, anche a livello fisiologico, non rispondere a ciò che sta accadendo", ha affermato Putin, aggiungendo che dopo l'adattamento i militari russi "combattono brillantemente". Secondo il presidente, il Paese e la società dovrebbero creare una situazione appropriata per i combattenti e trattarli come difensori della patria. "Sono davvero degli eroi e meritano di essere trattati in questo modo dopo aver completato le missioni di combattimento e dopo essere tornati dalla zona di guerra", ha spiegato Putin.(Rum)