Trasporti: Commissione Ue approva piano italiano a sostegno trasporto merci ferroviario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un piano italiano da 15 milioni di euro a sostegno del settore del trasporto ferroviario di merci, nel contesto della pandemia di coronavirus. L'approvazione fa seguito a un'altra misura volta a ridurre i diritti di accesso alle linee ferroviarie, che la Commissione Ue aveva approvato il 24 marzo 2021, poi successivamente modificata. La misura consentirà all'Italia di sgravare gli operatori del trasporto ferroviario di merci di una parte dei costi relativi ai diritti di accesso alle linee ferroviarie, nel periodo compreso tra il primo aprile e il 31 dicembre 2022. L'obiettivo è sostenere gli operatori ferroviari, preservando al contempo la loro competitività e gli obiettivi raggiunti, nel periodo precedente la pandemia, nel trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia. La Commissione europea ha valutato la misura in base alle norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato, ritenendo che, oltre a sostenere una forma di mobilità rispettosa dell'ambiente, il piano italiano sia proporzionato e necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, quello di facilitare il trasferimento modale dalla strada alla ferrovia, senza provocare indebite distorsioni della concorrenza. (Beb)