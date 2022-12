I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mozambico: debito nascosto, condannato a 12 anni figlio dell'ex presidente Guebuza - Un tribunale del Mozambico ha condannato a 12 anni di carcere il figlio dell'ex presidente Armando Guebuza, Ndambi Guebuza, e due ex capi dell'intelligence, Gregorio Leao e Antonio do Rosario, nell'ambito della maxi inchiesta relativa al cosiddetto debito nascosto. "I crimini commessi hanno portato conseguenze i cui effetti dureranno per generazioni", ha detto il giudice Efigenio Baptista nel leggere le sentenze. Oltre a Guebuza e ai due ex funzionari, altri otto imputati sono stati giudicati colpevoli e condannati a pene comprese tra i 10 e i 12 anni. Un totale di 19 persone erano state accusate di ricatto, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro per i loro presunti ruoli nel più grande scandalo finanziario della storia del Mozambico ma otto di loro sono stati assolti per insufficienza di prove. Il verdetto, inizialmente atteso lo scorso 1 agosto, era stato in seguito rinviato per la complessità del caso e l'enorme mole di 30 mila pagine di prove. Lo scandalo ha coinvolto più di 2,7 miliardi di dollari di debiti statali non divulgati - denaro che il governo ha preso in prestito per avviare una sofisticata industria del tonno - per acquistare pescherecci da traino e motovedette militari, ma gran parte di esso sarebbe stato dirottato a funzionari corrotti. La scoperta del caso, nel 2016, ha fatto esplodere il debito del Mozambico, passato dall'80 per cento del 2015 al 130 per cento del 2016, determinando il congelamento dell'aiuto del Fondo monetario internazionale (Fmi) e di altri finanziatori internazionali e scatenando nel paese una profonda crisi economica e finanziaria. (segue) (Res)