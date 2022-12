I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudafrica: rilasciato l'assassino dell'attivista pro-apartheid Chris Hani - Il ministero della Giustizia del Sudafrica ha confermato il rilascio sulla parola Janusz Walus, il cittadino di origine polacca che nel 1993 uccise il popolare attivista anti-apartheid sudafricano Chris Hani. È quanto si legge in una nota del dicastero, che recepisce la decisione emessa il mese scorso dalla Corte costituzionale. Walus, che avrebbe dovuto essere scarcerato lo scorso 29 novembre per godere della libertà condizionale, è stato accoltellato in carcere. Nell'annunciare la decisione della scarcerazione, il ministro dell'Interno Aaron Motsoaledi aveva precisato in una nota che a Walus era stata concessa la residenza permanente a condizione che non possa utilizzare alcun documento di viaggio o passaporto rilasciato dall'ambasciata polacca e non possa scontare la sua libertà condizionale in Polonia. "Il dipartimento degli Affari interni non sarà coinvolto in alcun processo di espulsione del signor Walus nella Repubblica di Polonia", aveva precisato il ministro. La decisione è stata adottata dopo che la scorsa settimana la Corte costituzionale di Pretoria ha ordinato il rilascio di Walus sulla parola dopo quasi 30 anni di detenzione. Walus, al quale fu revocata la cittadinanza sudafricana nel 2017, fu condannato in un primo momento a morte ma dopo l'abolizione della pena capitale in Sudafrica la sua condanna fu commutata in ergastolo. (segue) (Res)