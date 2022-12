I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mali: fonti stampa, esercito e gruppo Wagner accusati di nuovi abusi sui civili - L'esercito maliano e i suoi ausiliari russi del gruppo Wagner sono finiti di nuovo al centro di accuse di abusi per un'operazione condotta ieri, 6 dicembre, a Kita, villaggio situato nel comune di Dioura, vicino al confine con la Mauritania. Secondo quanto riferito da fonti locali citate da "Rfi", l'operazione ha causato tra le due e le cinque vittime fra morti e feriti, tutti civili. Secondo le stesse fonti, le Forze armate maliane (Fama) hanno fatto irruzione a bordo di diversi elicotteri accompagnate dai loro ausiliari russi - semplici istruttori secondo Bamako, mercenari del gruppo Wagner secondo la maggior parte dei Paesi occidentali e africani - in una zona in cui sono presenti i jihadisti del Gruppo di sostegno all'islam e ai musulmani (Gsim o Jnim in arabo), affiliato ad al Qaeda. Secondo le fonti raggiunte da "Rfi", i soldati maliani e i russi sono rimasti a Kita fino a metà pomeriggio, hanno sparato più volte sulla folla uccidendo quattro o cinque persone. Tre uomini sono rimasti feriti, evacuati da trasportatori civili in Mauritania, e altri otto sono stati arrestati. Anche il denaro di diversi negozi è stato portato via dai militari. Tra morti e feriti ci sono venditori di bestiame e il direttore del centro sanitario di Kita. La giunta militare al potere in Mali ha allacciato stretti rapporti con la Russia, specialmente dopo la rottura delle relazioni con la Francia sancito dal ritiro dell'operazione Barkhane e della task force Takuba - a guida francese - dal Paese. Da allora, e prima ancora, Mosca ha fornito equipaggiamento militare a Bamako mentre mercenari del gruppo paramilitare russo Wagner sono presenti nel Paese, sebbene la loro presenza non sia stata confermata a livello ufficiale né dalle autorità di Bamako né da quelle di Mosca. (segue) (Res)