I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congo-Kinshasa: ribelli M23, forze filogovernative massacrano i tutsi - I gruppi armati alleati al governo della Repubblica democratica del Congo (Rdc) nel contrasto ai ribelli del Movimento 23 marzo (M23) si stanno macchiando di massacri di cittadini di etnia tutsi, saccheggi ed atti di distruzione nell'est del Paese. Lo denunciano gli stessi M23, che denunciano un "genocidio" contro civili di etnia tutsi ad opera delle forze alleate al governo congolese che includono - al fianco delle Forze armate congolesi (Fardc) - le Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (Fldr), le forze Nyatura, l’Alleanza patriottica per un Congo libero e sovrano (Apcls), le milizie Codeco (Cooperativa per lo sviluppo del Congo) e quelle Mai-Mai. In un comunicato, l'M23 afferma che ieri, 6 dicembre, la coalizione di governo ha attaccato le loro posizioni a Bwiza - città situata a circa 40 chilometri da Goma -, in "totale violazione" del cessate il fuoco in corso. "Questa coalizione ha continuato a uccidere civili innocenti, distruggendo le loro case, saccheggiando e decapitando il loro bestiame con il peggior sabotaggio", scrivono i ribelli, che denunciano "massacri mirati di tutsi e di coloro che rifiutano l'ideologia del genocidio da parte della suddetta coalizione di governo" e accusano la comunità nazionale e internazionale di tacere su questi crimini. Il clima, scrive l'M23, riporta "all'era precedente al genocidio del 1994 perpetrato contro i tutsi in Ruanda per divertimento dei partner privilegiati del governo di Kinshasa". Il gruppo invita quindi il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, l'Unione africana, la Comunità dell'Africa orientale (Eac), la Conferenza internazionale per la regione dei Grandi Laghi, (Icglr) ed altri partner regionali "ad agire immediatamente contro questo genocidio in atto". Secondo l'M23, non meno di 5 mila famiglie sono fuggite dalle aree degli attacchi. (Res)