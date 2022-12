I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: presidente Partito dei lavoratori Brasile su condanna a Cristina Kirchner, "persecuzione della magistratura" - La presidente nazionale del Partito dei lavoratori brasiliano (Pt), Gleisi Hoffmann, ha espresso la sua solidarietà alla vicepresidente dell'Argentina, Cristina Kirchner, condannata in primo grado a sei anni di carcere e all'interdizione dai pubblici uffici per irregolarità nell'affidamento di appalti pubblici. “Tutto il sostegno per la compagna, Cristina Kirchner, vittima di persecuzione e politicizzazione della magistratura. Il Pt è dalla tua parte, vai avanti, la verità vincerà!”, ha dichiarato la presidente del partito del presidente eletto Luiz Inácio Lula da Silva in un tweet. (segue) (Res)