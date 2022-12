© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: giustizia elettorale approva resoconti spese Lula e dà via libera alla proclamazione - Il Tribunale superiore elettorale del Brasile (Tse) ha approvato i resoconti delle spese elettorali del presidente eletto, Luiz Inacio Lula da Silva, e del suo vice Geraldo Alckmin, concedendo il via libera alla proclamazione. L'analisi e l'approvazione delle spese finanziate con i fondi pubblici destinati ai partiti è necessaria per poter procedere con la nomina e l'insediamento del presidente e del vicepresidente. La relazione è stata approvata all'unanimità dopo che il giudice Ricardo Lewandowski, relatore del caso, ha confermato la regolarità dei conti. Il magistrato ha sottolineato che i tecnici del tribunale hanno analizzato circa 11mila atti di rendicontazione e 2.500 fatture. Nel corso della seduta i ministri hanno anche approvato il resoconto finale delle elezioni e confermato l'elezione di Lula e Alckmin come indicato al termine delle operazioni di scrutinio il 30 ottobre. Forti di queste approvazioni i giudici hanno confermato la data del 12 dicembre per la cerimonia di nomina presso il Tse, in cui si autorizza il presidente a entrare in carica il primo gennaio. (segue) (Res)