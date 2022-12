I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: Podemos esprime solidarietà a vicepresidente Kirchner, persecuzione giudiziaria - Le ministre di Unidas Podemos (Up) del governo spagnolo, Ione Belarra e Irene Montero, hanno espresso il loro sostegno alla vicepresidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner, condannata in primo grado a sei anni di carcere e all'interdizione dai pubblici uffici per irregolarità nell'affidamento di appalti pubblici, definendola il "culmine di una persecuzione giudiziaria". La segretaria generale della formazione viola, Ione Belarra e ministra dei Diritti sociali, Belarra, ha parlato su Twitter di un processo "politico" messo in piedi dalla "destra e da alcuni giudici corrotti", che ha portato a questa condanna. "È un attacco assoluto e intollerabile alla democrazia", ha aggiunto Belarra. Da parte sua, Irene Montero ha evidenziato che "la guerra giudiziaria e mediatica è lo strumento dei potenti per fermare i progressi democratici. Cercano di disciplinare milioni di persone distruggendone una. Non funzionerà, siamo di più. Vicepresidente, cara Cristina, siamo tutti con te", ha detto la ministra dell'Uguaglianza alla leader argentina. (Res)