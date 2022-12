Ue: Fitto, da aiuti di Stato di maggiore importo possibili conseguenze indesiderabili su funzionamento mercato interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ necessario sostenere le imprese europee, preservando la loro competitività e tutelando i livelli occupazionali. E’ essenziale che il sostegno alle imprese europee non alteri le condizioni di parità del mercato interno. Concedere aiuti di Stato di maggiore intensità o di maggiore importo può avere conseguenze indesiderabili sul buon funzionamento del mercato interno". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto, durante il question time alla Camera, nel rispondere ad una interrogazione sulle iniziative in sede europea in relazione a prospettate modifiche della normativa sugli aiuti di Stato, al fine di evitare effetti distorsivi a danno delle imprese italiane (Foti - Fd’I).(Rin)