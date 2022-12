Speciale scuola: Valditara, lavori socialmente utili per bulli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bullismo è una persecuzione sistematica. “Quasi il 25 per cento dei ragazzi ha subìto episodi di bullismo gravi. Non possiamo rimanere inerti. Ho proposto l'utilizzo dei lavori socialmente utili che sono già previsti nello Statuto degli studenti del 1978, non sono molto applicati”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ospite a “Porta a porta” su Rai 1. “Credo sia un passaggio necessario, il ragazzo deve concepire che il suo ego ha dei limiti. Lavorando per la collettività, deve rendersi conto che è inserito in una dinamica sociale”, ha aggiunto Valditara. (Rin)