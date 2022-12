Speciale scuola: manifestazione Azione studentesca in piazza del Campidoglio, "strutture fatiscenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Autobus in fiamme, strutture fatiscenti: per ogni vostra scelta pagano gli studenti". È questo il coro che questa mattina Azione Studentesca sta cantando in Piazza del Campidoglio. "Come abbiamo annunciato nei giorni scorsi sulle pagine social del movimento abbiamo mobilitato gli studenti di licei ed istituti romani per riportare sotto il Comune di Roma i veri problemi della scuola: l’edilizia e i trasporti le cui problematiche sono ben evidenti da anni ma ormai diventate insostenibili", dichiara Francesco Todde, presidente di Gioventù nazionale Roma. "Sono sempre più frequenti le segnalazioni riguardo i gravi problemi strutturali degli edifici scolastici: strutture fatiscenti, controsoffitti pericolanti, allagamenti, non è possibile che la normalità dell’andare a scuola possa diventare pericoloso per gli studenti", continua il responsabile romano dei giovani di Fratelli d'Italia. (Com)