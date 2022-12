Migranti: Parigi, sgomberato l'accampamento improvvisato davanti al Consiglio di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 292 migranti che dal 2 dicembre erano accampati con delle tende davanti al Consiglio di Stato a Parigi sono stati sgomberati. Lo ha annunciato la prefettura della regione dell'Ile-de-France con un comunicato. "Tutte le persone presenti sul posto, cioè 292, sono state prese a carico in centri di accoglienza e in una palestra nella città di Ivry", si legge nella nota. I migranti, quasi tutti giovani, avevano allestito le loro tende davanti a Consiglio di Stato per chiedere aiuti e un alloggio di emergenza.(Frp)