Milano: Rizzi, discorso Delpini illuminante, la casa è tema focale di nuove sfide

- Quello dell'arcivescovo Mario Delpini è stato "un discorso illuminante, perché la politica ha il dovere e la responsabilità di mettere al centro la persona. La forza di Milano sta proprio nel saper affrontare le sfide. La casa, tema focale di queste sfide, è nel cuore della programmazione politica di Regione Lombardia. In un'epoca così piena di incertezze e di difficoltà sempre crescenti, sentiamo tutto il dovere di realizzare azioni mirate per aiutare i più deboli". Lo scrive sui social l'assessore all'housing sociale e alla casa di Regione Lombardia, Alan Rizzi. "Per questo nel nostro Piano Casa fra gli assi portanti ci sono proprio il welfare abitativo, l'housing sociale. Fra gli obiettivi, già in essere, ci sono proprio l'inclusione abitativa, il sostegno alle persone, agli anziani, alle giovani coppie, ai lavoratori anche nel mercato privato. La nostra azione di governo non trascura i più bisognosi, ma è volta a migliorare le condizioni di vita sociale, culturale ed economica di tuti. E per questo è auspicabile rafforzare proprio su questi temi una collaborazione decisa istituzionale. Perché questa è la natura di Milano", ha poi concluso l'assessore. (Com)