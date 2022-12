Regno Unito: ex ministro Salute Matt Hancock non si candiderà alle prossime elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato conservatore ed ex ministro della Salute britannico Matt Hancock ha annunciato che non si candiderà alle prossime elezioni. Hancock è stato precedentemente sospeso dal Partito conservatore per aver partecipato a un reality show per l’emittente “Itv”. Hancock ha spiegato di voler cercare "nuovi modi per comunicare con persone di tutte le età e di ogni estrazione". In una lettera indirizzata al primo ministro Rishi Sunak e pubblicata su Twitter, Hancock ha detto che i conservatori "devono ora riconnettersi con il pubblico al di fuori del Parlamento". Hancock ha concluso la sua lettera dicendo che era stato "un onore servire in Parlamento e rappresentare il popolo del West Suffolk". (Rel)