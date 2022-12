Nepal: giudice capo sospeso potrebbe tornare presto al lavoro per decadenza mozione impeachment

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il giudice capo della Corte suprema del Nepal, Cholendra Shumsher Rana, sospeso da febbraio in seguito a un procedimento parlamentare di impeachment, potrebbe tornare presto al lavoro. Il segretario generale del parlamento federale, Bharat Raj Gautam, infatti, ha comunicato alla presidenza del Repubblica, all’ufficio del primo ministro, al Consiglio costituzionale, alla Corte suprema e al Consiglio giudiziario che la mozione contro il giudice non è più valida, poiché la legislatura in cui è stata presentata si è conclusa con l’elezione, il 20 novembre, della nuova Camera dei rappresentanti, la camera bassa. (segue) (Inn)