Nepal: giudice capo sospeso potrebbe tornare presto al lavoro per decadenza mozione impeachment (2)

- La mozione sui presunti abusi di Rana è stata presentata in aula il 13 febbraio da un centinaio di deputati della maggioranza dell’epoca e per il giudice, cui sono state mosse 21 accuse di irregolarità, è scattata automaticamente la sospensione. Secondo la Costituzione nepalese (articolo 101, comma 6), infatti, in attesa dell’esito della procedura, il giudice capo non può esercitare le sue funzioni. Il suo ruolo viene svolto ad interim da Deepak Karki. Il giudice capo è al vertice, oltre che della Corte suprema, del Consiglio costituzionale e del Consiglio giudiziario. Per la sua rimozione la Costituzione prevede che entrambe le camere del parlamento federale (l’altra è l’Assemblea nazionale) si esprimano con una maggioranza di almeno due terzi dei membri, soglia che avrebbe richiesto anche una parte dei voti dell’opposizione. (segue) (Inn)