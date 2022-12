Nepal: giudice capo sospeso potrebbe tornare presto al lavoro per decadenza mozione impeachment (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 98 firmatari della mozione di accusa contro Rana appartengono a tre dei cinque partiti della coalizione di governo: Congresso nepalese (Nc), Partito comunista - Centro maoista (Cpn-Mc) e Partito comunista socialista unificato (Cpn-Us). Il Congresso ha spiegato che l’iniziativa è stata presa per superare la situazione di “ostruzione” nel sistema della giustizia. Il Partito comunista marxista-leninista unificato (Cpn-Uml), all’opposizione, ha accusato i promotori dell’impeachment del giudice capo di voler condizionare alcuni processi pendenti per corruzione. La commissione parlamentare incaricata del procedimento è stata istituita il 6 marzo e si è riunita per la prima volta il 17 agosto; un mese dopo, il 17 settembre, ultimo giorno della sessione parlamentare, ha raccomandato l’impeachment. Tuttavia, con la fine della legislatura, si è aperta una situazione di incertezza: secondo la Costituzione i disegni di legge presentati alla camera bassa e non approvati da entrambe le camere decadono con lo scioglimento della camera bassa; la carta costituzionale, però, non si esprime sulle mozioni di impeachment e i pareri dei giuristi sono discordi al riguardo. (segue) (Inn)