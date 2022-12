Mali: colonnello Goita, rinnovo mandato Minusma dipenderà da relazioni con l'esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il futuro della Missione delle Nazioni Unite in Mali (Minusma) dipenderà dall'attuazione di un cambio di strategia e dalla costruzione di migliori relazioni con l'esercito del Paese africano. Lo ha detto il colonnello Assimi Goita, capo del governo di transizione del Mali, nell'incontro avuto con il sottosegretario generale dell'Onu per le operazioni di pace, Jean-Pierre Lacroix, in visita ufficiale nel Paese in vista del rinnovo del mandato Minusma. I commenti di Goita avvengono nel quadro di una missione di Lacroix nel Paese che ha il dichiarato obiettivo di raggiungere un accordo con il governo di transizione di Bamako "in modo che, quando sarà il momento, le raccomandazioni a livello del Consiglio di sicurezza siano in linea con gli obiettivi delle autorità maliane”. La questione del rinnovo del mandato Minusma si inserisce, del resto, nel quadro delle complicate relazioni della giunta golpista con diversi governi occidentali, Francia in testa, Paese che ha ritirato gli effettivi delle due missioni antiterrorismo Barkhane e Takuba dopo i dissapori con i militari. Complicazioni sono emerse anche con la Germania ed il Regno Unito, che hanno annunciato il ritiro della loro partecipazione militare alla missione Onu, oltre che con il Mali dopo l'arresto - ancora irrisolto - di 46 militari ivoriani ritenuti mercenari al soldo di potenze estere impegnati in tentativi di destabilizzazione del governo di transizione.(Res)