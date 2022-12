Siria: fonti stampa, Turchia lancerà operazione di terra se curdi non si ritirano in due settimane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 20 novembre, la Turchia ha lanciato l'operazione “Spada ad artiglio” (Pence Kilic), una campagna aerea transfrontaliera contro le Unità di protezione dei popoli (Ypg), la spina dorsale delle milizie curdo-arabe Fds, e le cellule del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) in Siria e in Iraq. L'operazione è stata lanciata dopo l’attentato terroristico avvenuto lo scorso 13 novembre a Istanbul, costato sei morti e 81 feriti, e attribuito ai gruppi curdi. Dopo il lancio dell'operazione aerea, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva annunciato la possibilità di un'operazione di terra nel nord dell'Iraq e nel nord della Siria per “eliminare la minaccia terroristica”. (Res)