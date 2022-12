Usa-Costa d'Avorio: firmato accordo per protezione dell'infanzia e lotta a lavoro minorile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incaricato d'affari degli Stati Uniti per la Costa d'Avorio, Joann M. Lockard, la first lady della Costa d'Avorio, Dominique Ouattara, e il ministro del Lavoro e della Protezione sociale ivoriano, Adama Camara, hanno firmato l'accordo Usa-Costa d'Avorio un accordo che inaugura la Partnership per la protezione dell'infanzia (Cpc), una storica iniziativa pluriennale non vincolante per affrontare il traffico sessuale di minori e il lavoro forzato minorile in Costa d'Avorio. L'attuazione del partenariato, afferma il dipartimento di Stato Usa in una nota, rafforzerà gli sforzi del governo ivoriano nel collaborare con le parti nazionali interessate e le organizzazioni della società civile in modo sostenibile e coordinato per affrontare il traffico sessuale di minori e il lavoro minorile forzato. (Was)