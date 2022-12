Autonomia: Fitto, è strumento per superare diversità territoriali e non per amplificarle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autonomia differenziata "costituisce uno strumento per superare le diversità territoriali e non già per amplificarle. Pertanto, la sua attuazione non potrà che avvenire mediante la contestuale previsione di strumenti di carattere perequativo che consentano lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese". Lo ha affermato il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto, durante il question time alla Camera, nel rispondere ad una interrogazione sugli intendimenti del governo in materia di Autonomia differenziata, con particolare riferimento al pieno coinvolgimento del Parlamento nella definizione delle intese tra governo e Regioni e alla preventiva ricognizione dei fabbisogni effettivi funzionali alla individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e alla riduzione del divario tra le diverse aree del Paese (Zaratti - Avs). (Rin)