Energia: Coppotelli (Cisl Lazio), bene misure della Regione per caro bolletta

- Enrico Coppotelli, segretario generale della Cisl Lazio, in una nota afferma: "Non possiamo che esprimere soddisfazione per la Delibera approvata dalla giunta regionale del Lazio, riguardante il Fondo regionale per il rincaro energia. Un tema - prosegue - sul quale la Cisl Lazio si è impegnata molto: prendiamo atto, positivamente, che le nostre proposte sono state tenute nella massima considerazione. E’ stato previsto un fondo regionale, per il rincaro energia, pari a 25 milioni di euro: 10 milioni sono stati destinati alla 'Sezione speciale Lazio' nell’ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, 15 milioni quali misura di sostegno alle famiglie per fronteggiare l’eccezionale aumento dei prezzi dell’energia. Non solo: sempre relativamente alle famiglie - sottolinea -, le risorse pa­ri a 15 milioni di euro saranno erogate ai cittadini dai distretti socio-sanitari. E quindi potranno beneficiare del contributo, individuato come una tantum di 150 euro, coloro che hanno un Isee il cui valore non sia superiore a 25.000 euro. Specificando che l’aiuto è cumulabile con altre agevolazio­ni finalizzate a fronteggiare l’eccezion­ale aumento dei prez­zi dell’energia". (segue) (Com)