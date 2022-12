Energia: Coppotelli (Cisl Lazio), bene misure della Regione per caro bolletta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di una prima risposta concreta e vera - aggiunge - che va nella direzione di un aiuto di carattere sociale. I dati sulla disoccupazione, sulla cassa integrazione e sul disagio delle famiglie nel Lazio hanno già raggiunto da tempo livelli di allarme. La recessione, gli effetti di tre anni di pandemia, il caro energia e l’aumento del costo delle materie prime rappresentano una triste realtà che sta travolgendo il mondo della produzione, quello del lavoro e perfino gli asse­tti del welfare. La strada intrapresa è giusta - conclude - e il segnale inviato è forte e chiaro. Come Cisl del Lazio continueremo a confrontarci in maniera costruttiva, con proposte mirate e finalizzate, consapevoli che in un momento storico come questo è fondamentale mantenere nervi saldi lucidità per poter arrivare a dama. Naturalmente la delibera approvata è un punto di partenza e non di arrivo ma bisognava dare una scossa e sotto questo punto di vista l’obiettivo è stato centrato. Bene naturalmente il sostegno alle piccole e medie imprese, fulcro della produzione regionale del Lazio". (Com)