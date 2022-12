Veneto: Iov tra dieci unità operative nazionali che hanno registrato nel 2021 molte attività nella cura cancro al seno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello nazionale "i ricoveri per tumore del seno, che nel 2020 si erano ridotti dell'11 per cento, sono tornati ai livelli prepandemici e hanno fatto registrare, nel 2021, importanti segnali di ripresa, è un dato incoraggiante e decisamente positivo. Altrettanto lo è sapere che tra le 10 unità operative che su tutto il territorio nazionale hanno registrato maggiori volumi di attività nel 2021 c'è l'Istituto Oncologico Veneto: un dato che sancisce l'eccellenza del polo padovano". Questo il commento di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, riguardo ai risultati appartenenti al Programma Nazionale Esiti, resi noti al ministero della Salute dall'Agenzia Nazionale dei servizi sanitari regionali, dove lo Iov di Padova ha raggiunto ottimi risultati. Questo "è un dato evidente di come quantità significhi anche qualità: essere operate in strutture che eseguono più di 150 interventi l'anno – ha spiegato Zaia - è indice di qualità nella fase operatoria e post operatoria, consentendo quindi a chi deve sottoporsi a interventi e cure di affrontarle con maggiore serenità e tranquillità, sapendo di trovarsi in un contesto di eccellenza". Il riconoscimento "ottenuto dallo Iov certifica un modus operandi che parla di eccellenza e qualità" ha poi concluso. (Ven)