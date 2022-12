Russia: Putin, organizzazioni internazionali mostrano cinismo nei nostri confronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le organizzazioni internazionali dimostrano un atteggiamento cinico nei confronti della Russia. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di un incontro con il Consiglio russo per i diritti umani. "Il nostro consiglio ha affrontato questo argomento più volte, ha inviato informazioni pertinenti alle istituzioni internazionali progettate per garantire e sostenere i diritti umani. Tuttavia, molti di loro, o almeno la maggior parte di loro che oggi agiscono come accusatori, hanno fatto finta di essere tutti ciechi o sordi", ha detto Putin. Solo dopo l'inizio dell'operazione militare speciale in Ucraina, ha proseguito il capo dello Stato, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite "e altre cosiddette organizzazioni per i diritti umani hanno improvvisamente aperto gli occhi e hanno iniziato a dimostrare sfacciatamente il loro atteggiamento cinico". Secondo Putin, queste organizzazioni non sarebbero in grado di svolgere i loro compiti e la Russia è stata costretta a rifiutare di cooperare con loro. (Rum)