Legge Bilancio: De Cristofaro (Avs), Meloni nega evidente relazione tra evasione e uso contante

20 luglio 2021

- La presidente del Consiglio Giorgia Meloni "continua a ripetere che non c'è nessuna contrapposizione tra uso del contante e evasione. Peccato che non sia così. L'Ufficio parlamentare di bilancio nell'audizione al Parlamento dei giorni scorsi ha citato ben cinque studi recenti che dimostrano la relazione stretta tra un maggiore uso del contante e l'evasione, il riciclaggio, la criminalità. Guarda caso sono proprio i cittadini delle Regioni meridionali ad usare più contante e meno quelli del Nord. Ed è proprio al Sud dove l'economia sommersa e il nero la fanno da padroni. Continuare a sostenere il principio sull'innalzamento del tetto al contante e sullo stop all'obbligo di Pos sotto i 60 euro indebolisce il contrasto all'evasione fiscale e favorisce il riciclo del denaro sporco. Il governo usa i guanti di velluto con gli evasori e la mannaia contro i percettori del Reddito di cittadinanza, lavoratori e pensionati. Se gira tanto contante c'è sommerso, evasione e nero. Dire il contrario è prendere in giro gli italiani onesti". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza verdi e sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto del Senato.(Rin)