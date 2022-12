Russia: Putin, organizzazioni per i diritti umani occidentali strumento d'influenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le organizzazioni occidentali per i diritti umani sono state create strumento per influenzare altri Paesi. Lo ha sostenuto il presidente russo, Vladimir Putin, intervenendo ad un incontro con il Consiglio russo per i diritti umani. "Queste organizzazioni occidentali per i diritti umani, ora ne siamo finalmente convinti, non sono state create come strumento di protezione per i diritti umani, ma principalmente come strumento per influenzare la politica interna della Russia e, soprattutto, altri Paesi dell'ex Unione Sovietica. Sì, ci sono diverse organizzazioni per i diritti umani in Occidente, ovviamente, ma sono state create principalmente per questi scopi", ha affermato Putin. "E per sembrare neutrali, di tanto in tanto hanno menzionato casualmente le questioni relative ai diritti umani nei loro Paesi, ma è più come un'eccezione. Erano principalmente impegnati a lavorare professionalmente sulla pista russa e post-sovietica", ha aggiunto. (Rum)