Cina: l'export crolla e il debito s'impenna, il governo costretto a rivedere le restrizioni anti-Covid

- Gli ultimi dati sugli scambi commerciali della Cina lasciano pochi dubbi sulle enormi difficoltà della seconda economia mondiale e sull’insostenibilità delle misure anti-Covid tenute fin qui in vigore dal governo di Pechino. A novembre, fa sapere l’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), le esportazioni cinesi sono diminuite dell’8,7 per cento su base annua, toccando i minimi da febbraio 2020 e segnando un calo ben peggiore rispetto al 3,5 per cento stimato dagli analisti. E se le spedizioni verso l’Unione europea si sono contratte del 10,6 per cento, quelle verso gli Stati Uniti sono crollate addirittura del 25,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. Segno che le misure commerciali attuate dall’Occidente in risposta a pratiche scorrette e comportamenti coercitivi di Pechino stanno colpendo duramente l’economia cinese, sommandosi ai problemi di respiro globale legati alle ripercussioni della guerra in Ucraina, all’inflazione, alle catene di distribuzione e alla pandemia di Covid-19. Male pure l’export verso i vicini dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), che ha rallentato al 5,18 per cento dopo aver registrato un boom di oltre 20 punti percentuali a ottobre. Anche le importazioni in Cina sono crollate: a novembre la voce ha segnato un -10,6 per cento su base annuale, a fronte del -0,7 per cento del mese precedente, anche per effetto della prolungata crisi del settore immobiliare e della storica debolezza dei consumi interni. Il surplus commerciale si è così attestato il mese scorso a 69,84 miliardi di dollari, ai minimi da aprile. (segue) (Cip)