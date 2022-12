Cina: l'export crolla e il debito s'impenna, il governo costretto a rivedere le restrizioni anti-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di un grattacapo non di poco conto per il presidente Xi Jinping, che poco più di un mese fa è diventato il primo leader cinese a esser confermato per la terza volta alla guida del Partito comunista. Il commercio estero è infatti una voce cruciale per la crescita economica che in questi anni ha garantito una base di consenso sufficiente alla tenuta del regime. Ora quella crescita è in forte sofferenza: secondo il Fondo monetario internazionale (Fmi), l’espansione del prodotto interno lordo non dovrebbe superare quest’anno i 3,2 punti percentuali. Si tratterebbe del peggior risultato degli ultimi 40 anni con l’eccezione del 2020, segnato dalla crisi pandemica, ben al di sotto dell’obiettivo del 5,5 per cento che era stato fissato dal governo per il 2022. Fonti di stampa statunitense riferiscono anche di serrate discussioni a proposito dell’obiettivo per il prossimo anno, con la soglia del 5 per cento ritenuta ora troppo ambiziosa. (segue) (Cip)