Cina: l'export crolla e il debito s'impenna, il governo costretto a rivedere le restrizioni anti-Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 5 dicembre la Banca dei regolamenti internazionali (Bri) di Basilea, in Svizzera, ha pubblicato inoltre nuovi dati secondo cui il rapporto debito-Pil della Cina sarebbe già salito al 295 per cento, il livello più alto dal 1995. Questo perché, nel tentativo di stimolare l’economia, le autorità hanno fatto ampiamente ricorso all’emissione di titoli per finanziare progetti infrastrutturali. Quest’anno il debito dovrebbe crescere di 570 miliardi di dollari, record di tutti i tempi, a un livello particolarmente insostenibile per i 31 governi provinciali del Paese, pari complessivamente a 2 mila miliardi di dollari, di cui il 40 per cento dovuto entro i prossimi cinque anni. (segue) (Cip)