Cina: l'export crolla e il debito s'impenna, il governo costretto a rivedere le restrizioni anti-Covid (4)

- A pesare non poco sul rallentamento dell’economia cinese è la gestione del Covid-19, oggetto nei giorni scorsi di contestazioni senza precedenti nelle maggiori città del Paese. Le chiusure decretate dalle autorità in numerosi stabilimenti e distretti industriali mettono da tempo in pericolo i livelli di produzione. Su tutti vi è il caso della fabbrica della compagnia taiwanese Foxconn a Zhengzhou, principale polo di produzione di iPhone al mondo, sigillata a causa dei contagi da Covid e teatro di una rara protesta da parte dei lavoratori. Le esportazioni di smartphone dalla Cina sono calate a novembre del 25 per cento su base annuale, scendendo a 6,66 milioni di unità. Dati, questi, che hanno contribuito alla decisione di Xi di mettere (gradualmente) da parte la politica “zero Covid”, che fin qui ha caratterizzato l’approccio cinese alla pandemia e che pure era stata confermata in quanto “necessaria” in occasione del Congresso del Partito comunista dello scorso ottobre. (segue) (Cip)