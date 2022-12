Cina: l'export crolla e il debito s'impenna, il governo costretto a rivedere le restrizioni anti-Covid (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone con infezioni da Covid-19 lievi o asintomatiche in Cina potranno trascorrere una settimana di quarantena presso il loro domicilio anziché in una struttura indicata dal governo, come stabilito dal meccanismo di prevenzione e controllo del Consiglio di Stato (il governo nazionale). Inoltre, i contatti stretti saranno tenuti ad osservare la quarantena domiciliare per cinque giorni. "Gli asintomatici e i soggetti con sintomi lievi possono isolarsi nel proprio domicilio rafforzando il monitoraggio della salute, e potranno essere trasferiti in ospedali designati per un trattamento tempestivo se le loro condizioni dovessero peggiorare”, si legge in una nota della Commissione sanitaria nazionale. Le aree a basso e ad alto rischio di contagio saranno definite a livello di edifici e i complessi residenziali non dovrebbero più essere sigillati. La Commissione sanitaria ricorrerà ai test molecolari solo nelle aree ad alto rischio di contagio pandemico ed amplierà l’uso dei tamponi rapidi. (segue) (Cip)