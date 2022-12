Cina: l'export crolla e il debito s'impenna, il governo costretto a rivedere le restrizioni anti-Covid (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini non saranno inoltre più tenuti ad esibire un test molecolare negativo o la certificazione sanitaria per effettuare viaggi o accedere agli spazi pubblici, fatta eccezioni di ospedali, scuole e case di riposo. La scorsa settimana, a seguito delle manifestazioni di protesta scoppiate nel Paese contro la strategia “zero Covid”, la metropoli meridionale di Canton aveva già eliminato i test a tappeto, revocato i blocchi e ripristinato i servizi di trasporto pubblico. Le restrizioni erano state allentate anche nella capitale Pechino e nella città orientale di Shanghai, che hanno agevolato l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico, ai centri commerciali e agli uffici. Il pericolo, ora, è che l’allentamento delle misure possa portare a una recrudescenza dei contagi, vista anche l’ormai conclamata inefficacia dei vaccini cinesi. Nelle ultime 24 ore le nuove infezioni da Covid-19 in Cina sono state 25.321, in calo di 2.741 unità rispetto a ieri. (Cip)