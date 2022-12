Veneto: Baldin (M5s), Zaia vuole trattenere in Regione i nove decimi del gettito fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Def regionale sarà approvato dalla "maggioranza di Luca Zaia, in cui si auspica il superamento dell'impasse neocentralista a proposito del federalismo fiscale. La partita dell'Autonomia, stando a quanto si legge nel documento alla base della manovra di bilancio del Veneto, sarebbe quindi bloccata a Roma nonostante il nuovo governo Meloni". Lo ha sottolineato la consigliera regionale veneta Erika Baldin, capogruppo del Movimento cinque stelle. Ma "preoccupa ciò che manca: nessun accenno al principio che i Lep vengono prima dell'autonomia, niente sull'autonomia dei comuni secondo il principio di sussidiarietà e soprattutto non una parola per correggere l'assurda richiesta di trattenere in Veneto i nove decimi del gettito fiscale - ha continuato l'esponente del M5s -. Abbiamo voluto dare a Zaia e alla sua maggioranza la possibilità di dimostrare, mettendolo nero su bianco, che l'ipotesi di una 'secessione dei ricchi', è definitivamente tramontata. Spiace constatare che questa opportunità sia stata respinta al mittente: un voto che va in direzione opposta a quanto affermato in queste ore dal presidente della Repubblica e dalla stessa Meloni". (Rev)