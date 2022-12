Cina-Usa: ambasciatore Qin, "zero Covid" continuerà ad essere aggiornata per garantire scambi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina intende continuare ad aggiornare la strategia "zero Covid" per agevolare gli scambi commerciali con gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato l'ambasciatore cinese negli Usa Qin Gang durante un evento organizzato dal Consiglio imprenditoriale Usa-Cina a Washington, offrendo rassicurazioni sul fatto che Pechino "non chiuderà mai le sue porte" alla comunità internazionale. Questo in un momento in cui la rielezione del presidente Xi Jinping per un terzo mandato alla segreteria generale del Partito comunista continua a sollevare forti dubbi tra gli investitori, che guardano con apprensione alla futura traiettoria economica che il Paese deciderà di seguire. "È innegabile che le politiche abbiano esercitato un certo impatto sull'economia e sulla vita delle persone", ha detto il diplomatico, chiarendo tuttavia che la strategia "zero Covid" ha permesso alla Cina di registrare il minor numero di infezioni e decessi a livello globale. "Agendo sulla base di misure di controllo e prevenzione mirate e scientificamente motivate, continueremo ad apportare modifiche al protocollo per facilitare gli scambi a livello commerciale e personale", ha sottolineato Qin, dopo che una task force del Consiglio di Stato ha annunciato oggi un allentamento delle restrizioni a livello internazionale. (segue) (Cip)