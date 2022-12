Cina-Usa: ambasciatore Qin, "zero Covid" continuerà ad essere aggiornata per garantire scambi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone con infezioni da Covid-19 lievi o asintomatiche potranno affrontare l'isolamento presso il loro domicilio anziché in una struttura indicata dal governo. La quarantena sarà di sette giorni, che scendono a cinque nel caso dei contatti stretti. "Gli asintomatici e i soggetti con sintomi lievi possono isolarsi nel proprio domicilio rafforzando il monitoraggio della salute, e potranno essere trasferiti in ospedali designati per un trattamento tempestivo se le loro condizioni dovessero peggiorare", aggiunge la Commissione sanitaria in una nota. Le aree a basso e ad alto rischio di contagio saranno inoltre definite a livello di edifici e i complessi residenziali non saranno più sigillati. I test molecolari saranno somministrati solo nelle aree ad alto rischio di contagio pandemico mentre sarà esteso il ricorso ai tamponi rapidi. I cittadini non dovranno più esibire un test molecolare negativo o la certificazione sanitaria per viaggiare o accedere agli spazi pubblici, con l'eccezione di ospedali, scuole e case di riposo. Altre misure includono la promozione della vaccinazione tra gli anziani, che insieme a donne in gravidanza e disabili beneficeranno di canali aggiuntivi di comunicazione con il personale sanitario. Le nuove misure attribuiscono alla sicurezza pubblica "assoluta priorità": le amministrazioni dovranno garantire il trasporto in ospedale in condizioni critiche e sgomberare le vie d'accesso e d'uscita ai complessi residenziali. (segue) (Cip)