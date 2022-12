Ue: Commissione, genitorialità riconosciuta in uno Stato deve essere valida in tutta Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La genitorialità stabilita in uno Stato membro dell'Ue deve essere riconosciuta in tutti gli altri Stati europei, indipendentemente dal modo in cui il minore è nato o dal tipo di famiglia dei genitori. È quanto si legge nella nuova proposta di regolamento, adottata dalla Commissione europea, volta ad armonizzare a livello Ue le norme di diritto internazionale privato in materia di genitorialità. La proposta vuole garantire il riconoscimento della genitorialità che sia "stata accertata in uno Stato membro" e in casi in cui i bambini "si trovino in una situazione transfrontaliera, indipendentemente dal modo in cui il minore è stato concepito o è nato, dal tipo di famiglia del bambino e dalla nazionalità dei bambini e dei loro genitori". (segue) (Beb)