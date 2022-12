Ue: Commissione, genitorialità riconosciuta in uno Stato deve essere valida in tutta Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Orgogliosi delle nuove norme che presentiamo oggi sul riconoscimento della genitorialità nell'Ue. Vogliamo aiutare tutte le famiglie e i bambini in situazioni transfrontaliere. Perché se si è genitori in un Paese, lo si è in tutti i Paesi", ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Il regolamento approvato, come si legge nel comunicato stampa rilasciato dalla Commissione europea, "consente ai minori in situazione transfrontaliera di beneficiare dei diritti derivanti da genitorialità previsti dal diritto nazionale, in materie quali la successione, gli alimenti, l'affidamento o il diritto dei genitori di agire come rappresentanti legali del bambino (per questioni scolastiche o sanitarie)". Sono tre gli obiettivi della proposta della Commissione Ue. Il primo è quello di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali e degli altri diritti dei minori in situazioni transfrontaliere, compreso il diritto a un'identità, alla non discriminazione e a una vita privata e familiare, o alla successione e agli alimenti in un altro Stato membro. "Tenendo conto in primo luogo", come specifica la Commissione Ue, "dell'interesse superiore del minore". (segue) (Beb)