Ue: Commissione, genitorialità riconosciuta in uno Stato deve essere valida in tutta Europa (3)

- In secondo luogo, la proposta vuole fornire certezza giuridica e prevedibilità sulle norme che gli Stati membri devono applicare quando stabiliscono la genitorialità di un bambino, sia in una situazione transfrontaliera, o quando riconoscono la paternità di un minore già stabilita in un altro Stato membro. In terzo luogo, l'obiettivo è quello di ridurre i costi e gli oneri legali, per le famiglie e per i sistemi amministrativi e giudiziari degli Stati membri, in relazione ai procedimenti legali avviati per il riconoscimento della genitorialità dei loro figli in un altro Stato membro. Inoltre, nella proposta odierna, l'esecutivo europeo propone la creazione di un certificato europeo di genitorialità volontario che i figli, o i loro rappresentanti legali, possono richiedere nello Stato europeo che ha stabilito la genitorialità, per fornirne la prova ad un altro Stato membro. (segue) (Beb)