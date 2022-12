Ue: Commissione, genitorialità riconosciuta in uno Stato deve essere valida in tutta Europa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il certificato, si legge nei documenti rilasciati dalla Commissione europea, "sarebbe facoltativo per le famiglie, ma gli Stati membri sarebbero tenuti a rilasciarlo e ad accettarlo. Non sostituirebbe i documenti nazionali equivalenti che comprovano la paternità (come il certificato di nascita), sui quali si può ancora fare affidamento". Inoltre, sarà rilasciato "per essere utilizzato in un altro Stato membro", e dovrà essere fornito in tutte le lingue ufficiali dell'Ue. La proposta della Commissione dovrà essere adottata all'unanimità dal Consiglio Ue, previa consultazione del Parlamento europeo. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, la Commissione valuterà la sua applicazione da parte degli Stati membri e potrà proporre modifiche. (Beb)