Torino: Conte (M5s) su Centro intelligenza artificiale, forse c'è ennesimo pregiudizio ideologico da governo

- Sono stupito perché ci hanno definito spesso il partito dei no, quando invece abbiamo detto tanti sì. A Transizione 4.0 per le imprese, al rilancio del fondo nuove competenze e anche per il centro dell’intelligenza artificiale di Torino, per percorrere una strada verso il futuro. Lo ha affermato il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte a margine della visita nell'area Sud di Torino commentando i rallentamenti sull'iter del Centro di intelligenza artificiale nel capoluogo Piemontese. "Questo rallentamento rispetto al Centro non so spiegarlo. Non so se ci sono ragioni ideologiche: molto spesso le riforme che facciamo, per pregiudizio ideologico, vengono smantellate da questo governo e questo è irragionevole", ha concluso Conte. (Rpi)