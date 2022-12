Legge Bilancio: Fratoianni (Avs), evasione fiscale gigantesca ma scherzano su bancomat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un Paese con "110 miliardi di evasione fiscale (pari a 3 manovre finanziarie all'anno) è obbligatorio per chi governa e fa politica, pensare a come ridurre questa piaga. Chi non si pone il problema è semplicemente connivente". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi e Sinistra. "Quegli esponenti del governo che scherzano - prosegue il leader di Si - e dicono che la sinistra difende il bancomat, sono un po' stronzi (scusatemi, ma ogni tanto). La sinistra difende la possibilità che le ambulanze arrivino a tutti, a prescindere dal loro reddito. Con un'evasione del genere e con i tagli alla salute che stanno facendo - conclude Fratoianni - l'ambulanza per tutti nei prossimi anni non è affatto scontata". (Com)