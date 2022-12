Università: von der Leyen, fortunata di aver avuto Mario Monti come consigliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stata molto fortunata ad averla come consigliere e amico in questi tre anni alla Commissione europea": lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, riferendosi all'ex primo ministro Mario Monti, durante un discorso tenuto al 120mo anniversario dell'Università Bocconi di Milano. "Ho beneficiato molto dei suoi consigli come accademico, ma anche della sua esperienza come ex primo ministro italiano", ha detto. "Nel corso della sua carriera, lei ha cercato di mantenere l'Italia al centro dell'Europa e ha fatto sì che la voce dell'Italia fosse ascoltata e rispettata in tutte le capitali europee", ha aggiunto. "Lei è stato un sostenitore e un architetto delle riforme in Italia per modernizzare il Paese e rafforzare il ruolo di seconda potenza industriale europea. Allo stesso tempo, è stato un sostenitore e un architetto delle riforme anche in Europa. Perché lei ha sempre creduto che l'Europa dovesse cambiare per stare al passo con un mondo che cambia", ha proseguito von der Leyen. "Oggi l'Italia è più europea, e c'è più Italia in Europa. Grazie Mario", ha concluso la presidente della Commissione Ue parlando in italiano. (Beb)