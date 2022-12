Veneto: Bigon e Zottis (Pd) su Defr, ottenuto impegno a più accessi universitari e incremento borse studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziato nella seduta convocata ieri l'esame degli emendamenti relativi al Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2023-2025. "Grazie all'emendamento presentato alla Nota di aggiornamento al Defr, la Regione del Veneto si impegna ad attivarsi per l'ampliamento degli accessi alle facoltà universitarie, in particolare per quella di medicina e nel contempo, per un incremento dei finanziamenti da destinare alle borse di studio per le scuole di specializzazione medica", hanno spiegato i consiglieri del Partito democratico, Anna Maria Bigon e Francesca Zottis. L'approvazione "va nella direzione da noi indicata per ovviare alle croniche carenze di personale medico nella nostra regione. Un impegno nero su bianco, inserito nella programmazione, sul quale vigileremo marcando stretto la Giunta, affinché, in tempi stretti, il tutto si traduca in fatti concreti", hanno concluso. (Rev)