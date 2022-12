Istat: nel 2021 stabile il numero di pensionati, in aumento la spesa pensionistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Al 31 dicembre 2021 sono stati spesi 313 miliardi di euro per 23 milioni di prestazioni a favore di oltre 16 milioni di pensionati. Lo rende noto l'Istat, nel suo report sulle condizioni di vita dei pensionati nel 2021. Il 37,2 per cento dei pensionati vive in coppia senza figli, più di un quarto da solo (27,7 per cento). Per le famiglie con pensionati, i trasferimenti pensionistici rappresentano, in media, il 64 per cento del reddito familiare netto disponibile. L’età media dei pensionati da lavoro che dichiarano di essere occupati – uomini nel 78,4 per cento dei casi – supera i 69 anni. Secondo quanto indica l'Istat, sono 22,7 milioni le prestazioni del sistema pensionistico italiano vigenti al 31 dicembre 2021, erogate a 16 milioni di titolari, per una spesa di 313 miliardi di euro. Il 90,5 per cento della spesa complessiva (283 miliardi) è destinata alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs). In particolare, il 72,6 per cento del totale (227 miliardi) è rivolto al pagamento delle pensioni di vecchiaia e anzianità, il 13,9 per cento alle pensioni ai superstiti (43 miliardi), il 4 per cento0 a quelle di invalidità (13 miliardi). Il sistema dei trasferimenti pensionistici impegna ulteriori 25 miliardi (8,2 per cento della spesa complessiva) per la copertura di 4,4 milioni di prestazioni assistenziali (invalidità civile, accompagnamento, assegni sociali e pensioni di guerra) finanziate dalla fiscalità generale. Alle prestazioni di tipo Ivs e assistenziali si aggiungono 4,1 miliardi (1,3 per cento) erogati a copertura di quasi 700mila rendite dirette e indirette per infortuni sul lavoro e malattie professionali. (segue) (Rin)