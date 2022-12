Fvg: Giunta regionale, 11,2 milioni a Edr Udine e Pordenone per scuole e strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha deliberato oggi lo stanziamento di una somma complessiva pari a 11,2 milioni di euro destinata agli Enti di decentramento regionale di Udine e Pordenone per interventi di messa in sicurezza delle scuole, viabilità e trasporti. Per l'adeguatezza e la sicurezza degli edifici scolastici l'ammontare complessivo del riparto è pari a 5 milioni 458 mila euro per il 2022, suddivisi in 1 milione 200 mila euro per l'Edr di Pordenone e 4 milioni 258 mila euro per quello di Udine. Con la seconda misura, relativa alla viabilità, vanno all'Edr di Udine 6 milioni 220 mila euro che permetteranno di finanziare lavori urgenti resi necessari a seguiti dell'incendio che ha interessato la strada regionale Ud 42 "della Val Resia" nei comuni di Resiutta e Resia (900 mila euro). Tra i lavori finanziati, ci sono anche la realizzazione di reti e barriere paramassi a protezione della stessa strada (4 milioni di euro), un'integrazione a supporto del muro di sostegno sulla strada regionale Ud 47 nel comune di Cassacco, località Montegnacco (60 mila euro) e la realizzazione di una intersezione a rotatoria tra la Sp 63 e via Cartiera con annessa pista ciclabile (1 milione 260 mila euro). (Frt)